Тевес заявил, что хотел бы тренировать Ди Марию

Новый главный тренер «Росарио Сентраль» Карлос Тевес ответил на вопросы о 34-летнем игроке сборной Аргентины Анхеле Ди Марии.



Напомним, Ди Мария является свободным агентом после истечения его контракта с «ПСЖ». Он родился в городе Росарио (Аргентина) и играл за молодёжную команду «Росарио Сентраль».



«Я бы хотел видеть Ди Марию в составе, почему нет? Когда ситуация успокоится, я позвоню ему и спрошу, что он собирается делать. Это было бы очень хорошо для «Росарио»: Анхель может подарить бесценный опыт молодым ребятам», – приводит слова Тевеса Football Italia.



Ранее журналисту Фабрицио Романо стало известно о договорённости, достигнутой между Ди Марией и «Ювентусом». По его информации, аргентинец подпишет контракт с туринцами на один год уже на этой неделе.