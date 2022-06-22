Тевес заявил, что хотел бы тренировать Ди Марию

Новый главный тренер «Росарио Сентраль» Карлос Тевес ответил на вопросы о 34-летнем игроке сборной Аргентины Анхеле Ди Марии.
Напомним, Ди Мария является свободным агентом после истечения его контракта с «ПСЖ». Он родился в городе Росарио (Аргентина) и играл за молодёжную команду «Росарио Сентраль».
«Я бы хотел видеть Ди Марию в составе, почему нет? Когда ситуация успокоится, я позвоню ему и спрошу, что он собирается делать. Это было бы очень хорошо для «Росарио»: Анхель может подарить бесценный опыт молодым ребятам», – приводит слова Тевеса Football Italia.
Ранее журналисту Фабрицио Романо стало известно о договорённости, достигнутой между Ди Марией и «Ювентусом». По его информации, аргентинец подпишет контракт с туринцами на один год уже на этой неделе.
- 22 июня 2022
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