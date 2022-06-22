Карлос Тевес назвал тренера, на которого он будет равняться
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Новый главный тренер «Росарио Сентраль» Карлос Тевес ответил на вопрос о том, кто является примером для него.
Несмотря на то, что аргентинец выиграл Лигу чемпионов под руководством Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», достиг очень многого с Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» и тренировался у Роберто Манчини в «Манчестер Сити», его выбор пал на другого специалиста.
«Конте – моя модель, он научил меня очень многому в «Ювентусе». Я попробую сделать так, чтобы моя команда играла хоть немного похоже на его команды», – приводит слова Тевеса Football Italia.
Напомним, в начале июня Тевес объявил о завершении карьеры футболиста. Вчера он был назначен главным тренером «Росарио Сентраль», выступающего в высшем дивизионе Аргентины.
Новость по темеКарлос Тевес назначен новым главным тренером «Росарио Сентраль»
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