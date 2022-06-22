«Рома» заинтересована в португальском игроке «Валенсии»

Португальский вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш попал в сферу интересов итальянской «Ромы». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью высоко оценивает игровые качества португальского игрока и оказывает воздействие на руководство «Ромы» с целью ускорить переговоры по переходу Гедеша.

Также отмечается, что сам игрок рад возможности присоединиться к римскому клубу. Сообщается, что «Валенсия» потребует за своего футболиста порядка € 35 млн. Также рассматривается возможность того, что столичный клуб включит в сделку по португальцу какого-то игрока, чтобы снизить трансферную стоимость.

Отмечается, что решение расстаться с Гедешем было принято в «Валенсии» после того как игрок отказался подписывать с клубом новый контракт.