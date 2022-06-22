«Коринтианс» заинтересован в переходе Юри Алберто из «Зенита»

«Коринтианс» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Юри Алберто, сообщает Lance. По информации источника, руководство клуба заинтересовано в усилении позиции форварда. Игроки, которые доступны на трансферном рынке Бразилии, не устраивают «Коринтианс». Представители бразильского клуба общаются с окружением игрока. Повлияло на это и решение ФИФА, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.
Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
- 22 июня 2022
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