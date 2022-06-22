«Милан» заинтересован в подписании Пауло Дибалы

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, несмотря на тесный контакт представителей аргентинского футболиста с «Интером», в «Милане» рассчитывают получить возможность вступить в переговоры. При этом руководство «Милана» готово заключить контракт с Дибалой, если форвард существенно снизит свои требования по зарплате.
Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» получилась рваной: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл 38 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул команду и находится в статусе свободного агента.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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