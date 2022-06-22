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«Атлетик» рассматривает кандидатуры Бьельсы и Вальверде на пост главного тренера

«Атлетик» рассматривает кандидатуры Бьельсы и Вальверде на пост главного тренера
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Новым главным тренером «Атлетика» из Бильбао может стать Марсело Бьельса (бывший клуб – «Лидс») или Эрнесто Вальверде (бывший клуб – «Барселона»). Решение клуба будет зависеть от исхода президентских выборов, сообщает GSFN.

Стоит отметить, что оба специалиста уже возглавляли эту команду в прошлом.

Все три кандидата на пост президента сделали свои заявления о собственном видении будущего «Атлетика». Переговоры с Вальверде будут вестись в случае, если президентом станет Жон Уриарте или Рикардо Баркала. Вариант с приглашением Бьельсы рассматривает Иньяки Аречабалета.

Напомним, бывший главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия покинул клуб по окончании сезона-2021/2022. В нём команда из Басконии заняла восьмое место в Ла Лиге и дошла до полуфинала Кубка Испании.

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