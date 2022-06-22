«Атлетик» рассматривает кандидатуры Бьельсы и Вальверде на пост главного тренера

Новым главным тренером «Атлетика» из Бильбао может стать Марсело Бьельса (бывший клуб – «Лидс») или Эрнесто Вальверде (бывший клуб – «Барселона»). Решение клуба будет зависеть от исхода президентских выборов, сообщает GSFN.
Стоит отметить, что оба специалиста уже возглавляли эту команду в прошлом.
Все три кандидата на пост президента сделали свои заявления о собственном видении будущего «Атлетика». Переговоры с Вальверде будут вестись в случае, если президентом станет Жон Уриарте или Рикардо Баркала. Вариант с приглашением Бьельсы рассматривает Иньяки Аречабалета.
Напомним, бывший главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия покинул клуб по окончании сезона-2021/2022. В нём команда из Басконии заняла восьмое место в Ла Лиге и дошла до полуфинала Кубка Испании.
- 22 июня 2022
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