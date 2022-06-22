Агент Карреры: в этом году Массимо в Россию не вернется

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, заявил, что в 2022 году его клиент не вернётся в Россию.



«В этом году Массимо в Россию не вернется», – цитирует Д'Амико «РБ-Спорт».



Напомним, запрет на выезд из Италии бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры заканчивается в июле. Но по итальянскому законодательству он может поехать работать за рубеж уже сейчас, а оставшийся месяц общественных работ отработать уже на пенсии.



В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.

Новость по теме Источник: запрет на выезд из Италии Массимо Карреры заканчивается в июле