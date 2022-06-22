Агент Карреры: в этом году Массимо в Россию не вернется

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, заявил, что в 2022 году его клиент не вернётся в Россию.
«В этом году Массимо в Россию не вернется», – цитирует Д'Амико «РБ-Спорт».
Напомним, запрет на выезд из Италии бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры заканчивается в июле. Но по итальянскому законодательству он может поехать работать за рубеж уже сейчас, а оставшийся месяц общественных работ отработать уже на пенсии.
В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.
- 22 июня 2022
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
11:59
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:37
-
11:33
-
11:23
-
11:14
-
11:11
-
11:10
-
11:04