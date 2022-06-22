Экс-игрок «Ливерпуля»: нельзя винить Мане за переход в «Баварию». Он делал всё для команды

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о предстоящем переходе нападающего Садио Мане из мерсисайдского клуба в «Баварию».
«Таков современный футбол — игроки приходят и уходят. Единственное, что клубы могут требовать от своих футболистов, — это стопроцентная самоотдача, пока они находятся в команде. Это то, что делал Садио Мане — он выкладывался на полную. Он делал всё для этой команды.
Печально видеть, что он уходит, но Мане решил, что ему нужен новый вызов. В финансовом плане он также выиграл. Но его нельзя обвинять в том, что он сделал, поскольку пока Садио был в «Ливерпуле», он фантастически играл», — приводит слова Барнса Sky Sports.
Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн.
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