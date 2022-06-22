Кобелев: прекрасно понимаю фанатов «Динамо». Думаю, другие тоже примкнут к бойкоту Fan ID

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение болельщиков клуба не посещать матчи РПЛ из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
«С моей точки зрения решение избыточное. И без того для посещения матчей надо пройти сто кордонов. К сожалению, это не несёт привлекательности для болельщиков, я их прекрасно понимаю. Они свою позицию озвучили ещё в прошлом сезоне. Ничего нового здесь нет. Думаю, не только болельщики «Динамо», но и другие фанатские движения примкнут к этому решению», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.
- 22 июня 2022
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