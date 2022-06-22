Спортивный директор «Баварии»: надеюсь, увидим Левандовского на тренировке 12 июля
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб планирует сохранить нападающего Роберт Левандовского.
«Наша позиция по этому вопросу ясна: у Роберта контракт до лета 2023 года. Надеюсь, мы увидим его на тренировке на базе «Баварии» 12 июля», — приводит слова Салихамиджича Sport Bild.
Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.
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