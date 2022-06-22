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«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание вратаря «Уотфорда»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание вратаря «Уотфорда»
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Австрийский голкипер «Уотфорда» Даниэль Бахман попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует подписать до пяти новых игроков. В его списке трансферных целей присутствует также дублёр для основного вратаря клуба испанца Давида де Хеа. Сообщается, что нынешний второй вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон в скором времени пополнит состав «Ноттингем Форест».

В минувшем сезоне 27-летний австрийский вратарь провёл за «Уотфорд» 13 матчей. Основным голкипером «Уотфорда» в прошлом сезоне был опытный Бен Фостер.

Ожидается, что сумма сделки между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом» может составить около € 5 млн.

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