«Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым
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Футбольный клуб «Урал» и нападающий Андрей Панюков расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «шмелей».
Последние полгода Панюков провёл на правах аренды в казахстанском клубе «Кызыл-Жар СК». Там 27-летний нападающий принял участие в восьми матчах и не забил ни одного гола.
За «Урал» нападающий провёл 78 игр и забил 17 мячей, сначала присоединившись к клубу из Екатеринбурга в августе 2018 года в статусе арендованного у «Зенита» игрока, а через год заключив полноценный контракт со «шмелями».
Панюков ранее выступал за молодёжные сборные России разных возрастов. За сборную России до 21 года нападающий провёл 17 матчей и забил восемь голов. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тыс.
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