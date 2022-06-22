Арнор Сигурдссон хочет вернуться в шведский «Норчёпинг», приостановив контракт с ЦСКА

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом. Об этом сообщает Norrköpings Tidningar.
По информации источника, 23-летний исландский футболист хочет вернуться в шведский «Норчёпинг», за который он играл до того, как стал футболистом московского клуба в 2018 году.
Напомним, вчера, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление о том, что продлевает иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ разрешение приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года.
В минувшем сезоне исландский полузащитник играл на правах аренды за итальянскую «Венецию». Он провёл за итальянский клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями. «Венеция» покинула Серию А по итогам сезона-2021/2022.
- 22 июня 2022
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