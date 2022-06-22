«Бавария» объявила о переходе форварда Садио Мане из «Ливерпуля»

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля». Контракт 30-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Мане — мировая звезда. Его переход подчёркивает привлекательность «Баварии» и повышает престиж всей Бундеслиги. Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет директоров во главе с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем смог подписать такого игрока, как Садио Мане», — отметил президент «Баварии» Герберт Хайнер.
Оливер Кан, Садио Мане и Хасан Салихамиджич
Фото: fcbayern.com
Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:
- 22 июня 2022
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:19
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:46