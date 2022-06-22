Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» объявила о переходе форварда Садио Мане из «Ливерпуля»

«Бавария» объявила о переходе форварда Садио Мане из «Ливерпуля»
Мане, Бавария
Комментарии

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля». Контракт 30-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Мане — мировая звезда. Его переход подчёркивает привлекательность «Баварии» и повышает престиж всей Бундеслиги. Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет директоров во главе с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем смог подписать такого игрока, как Садио Мане», — отметил президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Оливер Кан, Садио Мане и Хасан Салихамиджич

Оливер Кан, Садио Мане и Хасан Салихамиджич

Фото: fcbayern.com

Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач.

Зачем «Баварии» ромбы и почему «Шальке» — красно-жёлтый? История эмблем клубов Бундеслиги Зачем «Баварии» ромбы и почему «Шальке» — красно-жёлтый? История эмблем клубов Бундеслиги

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:

Новость по теме
Экс-игрок «Ливерпуля»: нельзя винить Мане за переход в «Баварию». Он делал всё для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022