«Бавария» объявила о переходе форварда Садио Мане из «Ливерпуля»

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля». Контракт 30-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Мане — мировая звезда. Его переход подчёркивает привлекательность «Баварии» и повышает престиж всей Бундеслиги. Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет директоров во главе с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем смог подписать такого игрока, как Садио Мане», — отметил президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Оливер Кан, Садио Мане и Хасан Салихамиджич Фото: fcbayern.com

Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале: