Кечинов: только победой в Суперкубке «Спартак» вернёт уважение к себе

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение красно-белых не бойкотировать матч за Суперкубок России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.



«Когда в основном играется по одним правилам — незначительные или значительные моменты — неважно, всегда почему-то в пользу «Зенита». Проведение матча планировалось в одном месте, а потом внезапно оказалось, что он будет проходить в Питере.



У руководства тоже не вечное терпение. Такие высказывания имело место быть. Раз по таким правилам играем, то появится мотивация выиграть Суперкубок в Питере. Только таким способом можно вернуть уважение к себе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

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