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«Поедут — и слава богу». Широков — о решении «Спартака» не бойкотировать Суперкубок

«Поедут — и слава богу». Широков — о решении «Спартака» не бойкотировать Суперкубок
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Я не представитель «Спартака». Я не знаю, что это было, надо в «Спартаке» спрашивать. Поедут — и слава богу. Значит, состоится хороший матч, который будет интересен любителям футбола», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

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