«Поедут — и слава богу». Широков — о решении «Спартака» не бойкотировать Суперкубок

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
«Я не представитель «Спартака». Я не знаю, что это было, надо в «Спартаке» спрашивать. Поедут — и слава богу. Значит, состоится хороший матч, который будет интересен любителям футбола», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.
- 22 июня 2022
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:19
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:46