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Мостовой — о Суперкубке: Федун тоже говорил, что хочет с чемпионата сняться. Это хайп

Мостовой — о Суперкубке: Федун тоже говорил, что хочет с чемпионата сняться. Это хайп
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение красно-белых не бойкотировать матч за Суперкубок России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Зачем было устраивать цирк? У меня такой вопрос возник. Только не сегодня, а неделю назад. Ясно, что изначально всё было сделано неправильно. Если бы всё было сделано заранее, то вообще никаких вопросов и слов бы не было.

Другое дело, что, когда появляются варианты, и среди них оказывается Питер, который в итоге выбирают, то у всех возникают возмущения. Почему нельзя в других городах? Бойкот был на эмоциях. Федун как-то тоже говорил на эмоциях, что хочет сняться с чемпионата. Как сейчас модно говорить — хайп», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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