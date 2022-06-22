Садио Мане поделился впечатлениями от перехода в «Баварию»

Нападающий Садио Мане прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в «Баварию».

«Я очень рад наконец-то оказаться в «Баварии». У нас было множество переговоров, и я с самого начала чувствовал большой интерес со стороны этого большого клуба. Поэтому изначально у меня не было никаких сомнений: сейчас самое подходящее время для этого вызова. Я хочу добиться с этим клубом многого, в том числе, и на международном уровне. Во время моего пребывания в «Зальцбурге» я следил за матчами «Баварии» — мне очень нравится этот клуб», — приводит слова Мане пресс-служба «Баварии».

Сегодня, 22 июня, «Бавария» объявила о заключении контракта с Мане. Соглашение сенегальского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.