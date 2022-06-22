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Баженов: кто-то сомневался, что «Спартак» будет играть в Суперкубке? Раздули историю

Баженов: кто-то сомневался, что «Спартак» будет играть в Суперкубке? Раздули историю
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение красно-белых не бойкотировать матч за Суперкубок России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«А кто-то сомневался, что «Спартак» будет играть? Я вот не сомневался. Мне кажется, все раздули историю, чтобы был ажиотаж. Конечно, будут играть все. Я уже говорил, «Спартак» если и проиграет в матче, выиграет в этой ситуации. Значит, надо играть в футбол, побеждать и всё из этого вытекающее. Понятно, что по большому счёту игра должна проходить на нейтральном поле. Но было бы очень странно, если бы «Спартак» не поехал. Не вижу такой ситуации, при которой команда не смогла бы поехать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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