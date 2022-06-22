В «Динамо» прокомментировали решение фанатов клуба бойкотировать матчи из-за Fan ID

В московском «Динамо» прокомментировали решение фанатов клуба бойкотировать матчи предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги из-за Fan ID. Ранее болельщики бело-голубых опубликовали заявление, отметив, что приняли тяжёлое решение в том числе в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.



«Привлечение зрителей на трибуны и создание максимально комфортных условий для болельщиков является одним из приоритетов нашего клуба. Неслучайно в минувшем сезоне «Динамо» обновило рекорд посещаемости на «ВТБ Арене» и заняло первое место по заполняемости домашнего стадиона среди всех московских команд. Мы нацелены на то, чтобы сделать посещение игр «Динамо» одним из самых ярких и зрелищных мероприятий для москвичей и гостей столицы.



При организации матчей мы всегда руководствуемся законами Российской Федерации. Введение Fan ID непосредственно на «ВТБ Арене» планируется только с 2023 года.



Клуб рассчитывает использовать оставшееся время для того, чтобы сделать проход и пребывание на стадионе максимально комфортными для зрителей с учётом новых требований и реальной практики их применения.



Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остаётся открытым для диалога», — говорится в сообщении «Динамо».

Новость по теме Фанаты «Динамо» заявили о прекращении посещения матчей РПЛ из-за Fan ID