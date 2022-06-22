«Его звезда продолжит сверкать». Клопп — о переходе Мане из «Ливерпуля» в «Баварию»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал уход нападающего Садио Мане в «Баварию».
«Один из величайших игроков «Ливерпуля» уходит, и мы должны признать важность этого события. Он уходит с нашей благодарностью и любовью. И да, он уходит в момент, когда является одним из лучших игроков мирового футбола.
Я уважаю решение Садио и уверен, что наши болельщики тоже. Если вы любите «Ливерпуль», вы должны любить Садио — это не подлежит обсуждению. Мы должны признать, что наша потеря — это приобретение «Баварии». Мы желаем Мане лишь успеха в каждом матче, в котором он играет, если, конечно, это не игра против нас. Его звезда продолжит сверкать, я не сомневаюсь», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
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