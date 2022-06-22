Агент Дркушича сообщил, что игрок останется в «Сочи», несмотря на решение ФИФА

Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, ответил на вопрос, останется ли его клиент в российском клубе.
«Ваня точно не воспользуется решением ФИФА и не покинет сочинский клуб. Его устраивает «Сочи» и отношение к нему. Мы уважаем клуб, и Ваня может уйти только в случае хорошего предложения, которое удовлетворит его и клуб», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В минувшем сезоне 22-летний словенский защитник провёл за «Сочи» 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока обороны «Сочи» в € 300 тыс.
Напомним, «Сочи» по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги впервые в истории сумел завоевать серебряные медали. «Сочи» набрал 56 очков по итогам 30 сыгранных туров и опередил «Динамо» на 3 балла.
- 22 июня 2022
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