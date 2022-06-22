Полуфиналистом Лиги чемпионов в составе «Вильярреала» интересуется «Монпелье»

Правый защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье, который в минувшем сезоне выступал за испанский «Вильярреал», попал в сферу интересов «Монпелье». Об этом сообщает Footmercato.

«Вильярреал» не стал продлевать контракт с защитником, поигравшим за «ПСЖ» и «Тоттенхэм», и футболист сейчас пребывает в статусе свободного агента. Соответственно, «Монпелье» может бесплатно подписать 29-летнего ивуарийского защитника.

В минувшем сезоне Серж Орье провёл за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего ивуарийского защитника в € 10 млн. Серж Орье также выступал во французской Лиге 1 за «Тулузу», которая вернулась в высший дивизион французского футбола по итогам минувшего сезона.