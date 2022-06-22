Президент «ПСЖ» — о жалобах главы Ла Лиги: кто такой Хавьер Тебас? Я его не знаю

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос, как он относится к жалобе на парижский клуб, который направила испанская Ла Лига во главе с президентом Хавьером Тебасом.

«Кто такой Хавьер Тебас? Я его не знаю. Мы не вмешиваемся в дела других клубов, других чемпионатов или федераций, это не наш стиль. Но я не собираюсь соглашаться на то, чтобы нам давали уроки. Мне всё равно, что он говорит — на самом деле мы уже много лет говорим об этом. Нам нужно построить футбольный проект, и мы продолжим заниматься этим. То, что появляется в СМИ, нас не беспокоит, мы не тратим на это время», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Напомним, ранее испанская Ла Лига подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ». Жалоба связана с предположительными нарушениями французским клубом финансового fair play (ФФП).