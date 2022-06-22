«Фиорентина» объявила о продлении контракта с главным тренером Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно продлил контракт с итальянским клубом, сообщается на официальном сайте «фиалок».



Новый контракт 44-летнего итальянского специалиста с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года и предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.



Напомним, Итальяно стал главным тренером «Фиорентины» в июле прошлого года. В минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сумела квалифицироваться в Лигу конференций УЕФА. В последний раз итальянский клуб играл в еврокубковых турнирах в сезоне-2016/2017. Напомним, новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа 2022 года.

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