«Фиорентина» объявила о продлении контракта с главным тренером Итальяно
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно продлил контракт с итальянским клубом, сообщается на официальном сайте «фиалок».
Новый контракт 44-летнего итальянского специалиста с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года и предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.
Напомним, Итальяно стал главным тренером «Фиорентины» в июле прошлого года. В минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сумела квалифицироваться в Лигу конференций УЕФА. В последний раз итальянский клуб играл в еврокубковых турнирах в сезоне-2016/2017. Напомним, новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа 2022 года.
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