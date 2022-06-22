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Хавьер Тебас — о президенте «ПСЖ»: Нассер Аль-Хелаифи считает нас всех дураками

Хавьер Тебас — о президенте «ПСЖ»: Нассер Аль-Хелаифи считает нас всех дураками
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи. Ранее глава парижан заявил, что не переживает насчёт жалобы на французский клуб, которую направила Ла Лига в УЕФА, по поводу нарушения ФФП. Аль-Хелаифи сказал, что не знает, кто такой Тебас, и что «ПСЖ» никогда не вмешивался в дела других клубов, чемпионатов или федераций.

«Аль-Хелаифи находится на другом уровне. Он считает нас всех дураками, даже он не верит в свою ложь и приходит к испанскому СМИ, чтобы с гордостью и высокомерием нувориша нести в массы свою мантру. Для «ПСЖ» не существует никаких правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без обмана», — написал Хавьер Тебас на своей странице в одной из социальных сетей.

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