Мать Аршавина отсудила у его бывшей супруги два миллиона рублей

Петербургский городской суд по иску матери экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина взыскал с его бывшей супруги Алисы около двух миллионов рублей за незаконное проживание в квартире.



«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску Татьяны Аршавиной к Алисе Аршавиной. Городской суд решение районного суда отменил, исковые требования удовлетворил», — передаёт сообщение пресс-службы суда «РИА Новости Спорт».



Напомним, Татьяна Аршавина указывала в своём судебном иске на то обстоятельство, что Алиса Аршавина долгое время «без каких-либо правовых оснований» продолжает проживать в её квартире, отказываясь съезжать, даже несмотря на полученное ранее судебное решение.