Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с «Гертой»

Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с берлинским клубом до лета 2023 года. Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба.
«Я всегда говорил, насколько особенным и ценным является для меня этот клуб, и старался показать это как на поле, так и за его пределами. Я чувствую себя хорошо, я голоден, чтобы двигаться дальше, и рад продолжать идти вперёд вместе с ребятами», — приводит слова Боатенга сайт «Герты».
Кевин-Принс Боатенг присоединился к академии берлинской «Герты» в возрасте всего семи лет и продвигался по карьерной лестнице, пока наконец не сделал шаг в первую команду в 2005 году. После 53 матчей во всех турнирах, пяти голов и девяти результативных передач атакующий полузащитник присоединился к «Тоттенхэму» в 2007 году. Затем Кевин-Принс Боатенг играл за такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Милан», «Шальке», «Фиорентина» и «Барселона».
- 22 июня 2022
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:19
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:02