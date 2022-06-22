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Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с «Гертой»

Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с «Гертой»
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Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с берлинским клубом до лета 2023 года. Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба.

«Я всегда говорил, насколько особенным и ценным является для меня этот клуб, и старался показать это как на поле, так и за его пределами. Я чувствую себя хорошо, я голоден, чтобы двигаться дальше, и рад продолжать идти вперёд вместе с ребятами», — приводит слова Боатенга сайт «Герты».

Кевин-Принс Боатенг присоединился к академии берлинской «Герты» в возрасте всего семи лет и продвигался по карьерной лестнице, пока наконец не сделал шаг в первую команду в 2005 году. После 53 матчей во всех турнирах, пяти голов и девяти результативных передач атакующий полузащитник присоединился к «Тоттенхэму» в 2007 году. Затем Кевин-Принс Боатенг играл за такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Милан», «Шальке», «Фиорентина» и «Барселона».

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