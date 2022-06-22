Как вы относитесь к решению «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом»?

Сегодня, 22 июня, «Спартак» объявил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы относитесь к решению «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»?

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Напомним, московский «Спартак» в статусе обладателя Кубка России прошлого сезона сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

Матч за Суперкубок России — 2022 состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.