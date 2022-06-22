Защитник донецкого «Шахтёра» ведёт переговоры с ПСВ. Раньше он играл за «Барселону»
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Нидерландский ПСВ ведёт переговоры о подписании защитника донецкого «Шахтёра» Марлона Сантоса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, стороны договариваются о форме перехода 26-летнего бразильского игрока. Сообщается, что главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой мог повлиять на выбор Марлона.
Марлон перешёл в «Шахтёр» из «Сассуоло» летом 2021 года. С тех пор защитник в 22 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. С 2016 по 2018 год Сантос находился в структуре испанской «Барселоны».
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