Бакаев: точно не буду радоваться, если забью «Спартаку» или «Арсеналу»
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении к «Спартаку», за который выступал ранее.
«Ничего не будет, если я забью «Спартаку». Радоваться не буду точно. Потому что это неправильно будет. Если «Арсеналу» забью, тоже не буду радоваться.
Даже если проведу один день в какой-то команде, не буду радоваться голам в её ворота. В любом случае это уважение к клубу. Если буду радоваться, ни одному человеку это не понравится. Будут говорить, что это некрасиво и неправильно», – сказал Бакаев в эфире клубного YouTube-канала.
В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
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