В «Химках» выразили готовность продать защитника Дагерстоля

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб может продать защитника Филипа Дагерстоля.
«Мы уже с «Норрчёпингом» связывались, но сейчас всё утихло и угасло. Мы готовы поговорить с ними о том, чтобы продать Филипа за приемлемую цену. К сожалению, с нами они не связываются, только через СМИ выступают. Мы готовы обсуждать. Дагерстоль действительно хороший футболист.
После вчерашних заявлений ФИФА они могут получить его бесплатно. Но с учётом того, что за ним не только «Норрчёпинг» может вести охоту, конечно, им было бы интересно получить игрока с достаточно хорошим дисконтом. Мы ждём и открыты для предложений», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Норрчепинг» готов выкупить Дагерстола у «Химок».
- 22 июня 2022
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