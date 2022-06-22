«Рома» предлагает € 20 млн и Переса в обмен на нападающего «Валенсии» Гедеша

«Рома» заинтересована в подписании нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша, однако не готова платить за португальского футболиста требуемые € 40 млн. Об этом сообщает Il Tempo. По сведениям источника, римляне предлагает за Гедеша € 20 млн и права на вингера Карлеса Переса.

Ранее сообщалось, что 25-летний Гедеш рад возможности присоединиться к «Роме». Его талант восхищает главного тренера итальянской команды Жозе Моуринью. Решение расстаться с Гедешем было принято в «Валенсии» после того, как игрок отказался подписывать с клубом новый контракт.

Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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