Источник: Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» около 6 млн рублей в месяц

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, который может перейти в «Спартак», будет зарабатывать около 6 млн рублей в месяц. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний хавбек уже подписал контракт с красно-белыми. Москвичи заплатят за Антона 240 млн рублей. Россиянин будет получать в «Спартаке» порядка 6 млн рублей в месяц. В «Крыльях Советов» футболист зарабатывал в два раза меньше.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Отметим, что игрок самарского клуба стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. «Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.