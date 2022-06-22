В «Баварии» отреагировали на шутку «Спартака» про трансфер Мане

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о шутке московского «Спартака», в которой клуб высмеивал предложение немецкой команды по трансферу форварда Садио Мане из «Ливерпуля».
«Скажем так: в «Ливерпуле» приняли эти условия. Так что их нельзя считать такими абсурдными», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany в «Твиттере».
Напомним, сообщалось, что «Бавария» предложила «Ливерпулю» сумму за 30-летнего футболиста с учётом бонусов за три подряд победы в борьбе за награду «Золотой мяч» и три победы в Лиге чемпионов. «Спартак» в «Твиттере» высмеял это, заявив, что «Бавария» хочет купить нападающего «Спартака» Александра Соболева за € 1 тыс. Кроме того, предусмотрены различные условия, при которых вырастет сумма дополнительных выплат. Среди них: € 10 млн, если «Бавария» выиграет Евровидение, € 15 млн, если «Манчестер Юнайтед» завоюет трофей, и € 20 млн, если нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдёт в мадридский «Реал».
Сегодня, 22 июня, «Бавария» объявила о переходе Мане в команду.
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