Хави назвал Дембеле условие, при котором Усман сможет остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил главному тренеру команды Хави, что хочет продолжить выступления за команду. Испанский специалист ответил футболисту, что тот должен принять прежние условия клуба по новому контракту, если хочет остаться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в испанском клубе неоднократно повторяли, что 25-летний Дембеле получил предложение о продлении контракта (истекает 30 июня 2022 года). В «Барселоне» не намерены предлагать Усману другой вариант и сообщили, что футболист по-прежнему не дал ответа на их предложение.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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