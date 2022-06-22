В Москве теперь можно играть в футбол по абонементам

CityFootball запускает группу PLAY для тех, кто хочет играть в футбол с подсказками тренера, персональной статистикой и игроками схожего уровня. Специальный абонемент PLAY включает в себя шесть игр и шесть заморозок.

Тренировки по программе PLAY подходят любителям игры в футбол, которые:

не могут посещать тренировки каждую неделю, но хотят регулярно играть в футбол с равными по уровню игроками;

хотят уделять больше времени на тренировках игре в футбол, нежели игровым и функциональным упражнениям;

имеют абонемент на одну из программ, но хотят дополнить свои тренировки игровым форматом.

Тренировки-игры программы будут проходить в футбольном центре CityFootball Тульская по пятницам в 20:00. Попробовать новый формат можно бесплатно, сходив на первую тренировку.

В футбольном центре есть всё для комфортной игры: профессиональный инвентарь, парковка, раздевалки и душевые, ресепшн и зона отдыха, а также поля с профессиональным искусственным газоном, сертифицированным ФИФА.

Получить более подробную информацию и записаться на первую бесплатную тренировку можно на training.cityfootball.ru.