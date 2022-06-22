Кан: Левандовски изучает вариант с «Барселоной», но стоит помнить о контракте с «Баварией»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался на тему возможного ухода из клуба нападающего Роберта Левандовского.
«Что касается Роберта, то мало что изменилось. У него контракт до 2023 года, и мы с нетерпением ждём, когда он появится в команде в первый день тренировок. Роберт оценивает варианты от «Барселоны» и других. Но хорошо бы помнить, что у него есть контракт с «Баварией» и это очень важно. Мы не беспокоимся», — приводит слова Кана Mundo Deportivo.
Ранее 33-летний Левандовски заявил о желании уйти из «Баварии» за год до истечения контракта. Основным претендентом на форварда называется испанская «Барселона».
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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