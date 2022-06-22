«Мы будем скучать». Салах попрощался с Мане
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался со своим бывшим одноклубником Садио Мане, который стал игроком «Баварии».
«Это было то ещё путешествие! Спасибо тебе за хорошее время. Желаю всего самого наилучшего в твоём новом проекте. Мы будем скучать», — написал Салах в своей социальной сети.
Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Сегодня, 22 июня, «Бавария» объявила о заключении контракта с Мане. Соглашение сенегальского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
В завершившемся сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны.
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