«Мы будем скучать». Салах попрощался с Мане

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался со своим бывшим одноклубником Садио Мане, который стал игроком «Баварии».

«Это было то ещё путешествие! Спасибо тебе за хорошее время. Желаю всего самого наилучшего в твоём новом проекте. Мы будем скучать», — написал Салах в своей социальной сети.

Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Сегодня, 22 июня, «Бавария» объявила о заключении контракта с Мане. Соглашение сенегальского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В завершившемся сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны.