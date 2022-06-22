Источник: Мхитарян прошёл медосмотр перед переходом в «Интер»

Бывший полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прошёл медосмотр перед переходом в «Интер». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.
Ранее стало известно, что футболист, являющийся свободным агентом, подпишет контракт с «Интером» на два года, по которому будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон. Мхитарян, с 2019 года выступавший за «Рому», отклонил предложение римлян о новом контракте из-за неучастия команды в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. «Рома» предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.
В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.
- 22 июня 2022
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