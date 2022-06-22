Криштиану Роналду исполнил танец вместе с сыном и племянницей в TikTok

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поучаствовал в записи видеоролика в TikTok своей племянницы Алишии Беатрис Авейру вместе с сыном Криштиану Роналду-младшим. На видео 37-летний португалец исполнил танец.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» (играл в команде с 2003 по 2009 год) летом 2021-го, перейдя из «Ювентуса». В минувшем сезоне Криштиану в 39 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Вместе с английской командой Роналду по итогам сезона вышел в Лигу Европы, где сыграет впервые со времён выступлений за «Спортинг».
Ранее сообщалось, что португальца беспокоит сложившаяся в клубе ситуация. Криштиану Роналду не хочет проводить один из своих последних сезонов на высшем уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи, и может покинуть «Манчестер Юнайтед».
- 22 июня 2022
-
21:23
-
21:10
-
21:03
-
20:51
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:32
-
20:14
-
19:54
-
19:48
-
19:34
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
19:01
-
18:51
-
18:46
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:23
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:17