Криштиану Роналду исполнил танец вместе с сыном и племянницей в TikTok

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поучаствовал в записи видеоролика в TikTok своей племянницы Алишии Беатрис Авейру вместе с сыном Криштиану Роналду-младшим. На видео 37-летний португалец исполнил танец.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» (играл в команде с 2003 по 2009 год) летом 2021-го, перейдя из «Ювентуса». В минувшем сезоне Криштиану в 39 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Вместе с английской командой Роналду по итогам сезона вышел в Лигу Европы, где сыграет впервые со времён выступлений за «Спортинг».

Ранее сообщалось, что португальца беспокоит сложившаяся в клубе ситуация. Криштиану Роналду не хочет проводить один из своих последних сезонов на высшем уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи, и может покинуть «Манчестер Юнайтед».