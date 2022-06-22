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La Grada: «Эспаньол» не выкупил Вильену за € 2,5 млн из-за нового правила ФИФА

La Grada: «Эспаньол» не выкупил Вильену за € 2,5 млн из-за нового правила ФИФА
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«Эспаньол» не стал активировать опцию выкупа у «Краснодара» полузащитника Тонни Вильены, находившегося в испанской команде на правах аренды. Каталонский клуб отказался от этой опции из-за введения ФИФА разрешения на приостановку иностранными футболистами контрактов со своими российскими клубами до лета 2023 года. Об этом сообщает La Grada.

27-летний Вильена был арендован «Эспаньолом» в январе 2022 года до конца сезона с правом выкупа. За испанскую команду полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в 17 матчах. По сведениям источника, у «Эспаньола» была опция выкупа Вильены за € 2,5 млн.

Видеообзор. «Гранада» — «Эспаньол». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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