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Агент Кокорина рассказал, когда футболист присоединится к сборам «Фиорентины»

Агент Кокорина рассказал, когда футболист присоединится к сборам «Фиорентины»
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал, что футболист присоединится к сборам команды в начале июля.

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но всё идёт по плану. Александр начнёт работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», — приводит слова Бердышева «Спорт-экспресс».

31-летний Кокорин присоединился к «фиалкам» в январе 2021 года. «Фиорентина» заплатила за трансфер футболиста московскому «Спартаку» € 4,5 млн. В 11 матчах за команду Александр не отметился результативными действиями, проведя на поле 216 минут (две жёлтые карточки). Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

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