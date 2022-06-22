Нагельсман: Мане отдаётся игре, несмотря на своё знаменитое имя

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал заключение контракта с нападающим Садио Мане.
«Садио произвёл приятное впечатление с нашего первого общения. Он отдаётся игре, несмотря на своё знаменитое имя. Он утверждает, что готов играть на любой позиции. По сути, он полностью отдаёт себя клубу и тренеру», — цитирует Нагельсмана пресс-служба клуба.
Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Сегодня, 22 июня, «Бавария» объявила о заключении контракта с Мане. Соглашение сенегальского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
В завершившемся сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны.
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