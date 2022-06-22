Экс-глава «Уфы» сыграл в форме клуба на стадионе «Барселоны»

Бывший глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов, в настоящее время проживающий в Испании, принял участие в одном из товарищеских матчей на стадионе «Камп Ноу». Это домашняя арена для каталонской «Барселоны». В качестве формы на матч Мурзагулов выбрал футболку «Уфы».

Напомним, «Уфа» в сезоне-2021/2022 финишировала в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 14-м месте. В стыковых матчах команда Алексея Стукалова по сумме двух встреч уступила «Оренбургу» и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Команду покинули 10 футболистов и практически весь тренерский штаб, включая главного тренера Стукалова. О новых подписаниях клуб пока не объявлял.

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