Стерлинг не определился со своим будущим

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не знает, как сложится его будущее. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, игрок хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает вариант с уходом из манчестерского клуба. Он пока не инициировал переговоры о продлении контракта с командой Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что «горожане» будут готовы отпустить своего футболиста за компенсацию около € 60 млн, а сам Стерлинг согласится на переход в «Челси» только в случае личной гарантии места в стартовом составе от Томаса Тухеля.

Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.