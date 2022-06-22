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Грилиш потратил € 95 тыс. в Лас-Вегасе во время празднования победы «Манчестер Сити» в АПЛ

Грилиш потратил € 95 тыс. в Лас-Вегасе во время празднования победы «Манчестер Сити» в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш с размахом отпраздновал победу команды в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun. Англичанин устроил вечеринку в Лас-Вегасе, где воспользовался VIP-привилегиями одного из местных баров. Эта услуга стоила футболисту € 95 тыс. и включала 116 бутылок шампанского. Сообщается, что Грилиш поднимал тост за победу своей команды в чемпионате Англии.

В водной вечеринке в одном из бассейнов компанию Грилишу составил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

26-летний Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

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