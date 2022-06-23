Месси сыграл в мяч с сыновьями под закат солнца на Мальорке
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси проводит отпуск вместе со своей семьёй на испанской Мальорке. Форвард решил сыграть со своими старшими сыновьями Тьяго и Матео в мяч, используя лишь голову. Целью игры является не позволить мячу опуститься на землю как можно дольше.
34-летний Месси всю профессиональную карьеру (до 2021 года) провёл в составе испанской «Барселоны». В составе команды Лионель в 775 матчах забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. Прошлым летом аргентинец на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ» (34 игры, 11+15). Соглашение между сторонами будет действовать ещё год.
Ранее сообщалось, что по истечении контракта с «ПСЖ» Месси может перебраться в клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.
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