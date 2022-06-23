L'Equipe: контракт Неймара с «ПСЖ» будет автоматически продлён второй сезон подряд

Соглашение между «ПСЖ» и Неймаром будет автоматически продлено на сезон 1 июля 2022 года в связи с пунктом в его контракте. Об этом сообщает L'Equipe.



По сведениям источника, первый раз контракт с 30-летним футболистом был автоматически продлён 1 июля 2021 года (также на сезон). Подобная опция была включена в его новое соглашение с «ПСЖ», которое было подписано на три сезона весной 2021-го.

Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил туринскому «Ювентусу» арендовать бразильского футболиста на сезон. Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. В минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.