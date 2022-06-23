«Брат, ты лучший». Садио Мане ответил Мохамеду Салаху

Новоявленный нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане ответил на слова нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, попрощавшегося со своим бывшим одноклубником в одной из соцсетей.

«Продолжай заниматься своим делом. Брат, ты лучший», — ответил Мане.

Вчера, 22 июня, «Бавария» объявила о переходе 30-летнего сенегальского нападающего. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки по форварду «Ливерпуля» составила € 32 млн. Мане подписал контракт с новой командой на три года.

За «Ливерпуль» Садио играл с 2016-го. В 269 встречах он забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Вместе с английской командой Мане выиграл шесть трофеев, включая победы в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Также нападающий признавался лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2018/2019.